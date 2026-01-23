Обнародован объем инвестиций в жилищное строительство в Азербайджане в 2025 г.

БАКУ /Trend/ - В 2025 году стоимость инвестиций, направленных в основной капитал строительного сектора Азербайджана, составила 5,725 миллиарда манатов.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Это на 3% больше по сравнению с показателем 2024 года. Удельный вес инвестиций, направленных в основной капитал данной сферы, составил 27% от общего объема.

В отчетный период из инвестиций, вложенных в строительный сектор, 3,074 миллиарда манатов было направлено на жилищное строительство, что означает рост на 8% по отношению к показателю 2024 года. Доля инвестиций в жилищное строительство в общем объеме инвестиций в основной капитал составила 14,5%.

Отметим, что в 2025 году на развитие экономической и социальной сфер страны из всех финансовых источников в основной капитал было направлено 21,226 миллиарда манатов, что на 5,6% меньше по сравнению с 2024 годом. Объем инвестиций в нефтегазовый сектор сократился на 10,3%, а в ненефтегазовый сектор — на 3,9%. В общей структуре инвестиций 10,972 миллиарда манатов (51,7%) пришлось на производственные сферы, 7,180 миллиарда манатов (33,8%) — на сферы услуг, и 3,074 миллиарда манатов (14,5%) — на строительство жилых домов.

53,2% от общего объема инвестиций пришлось на долю государственного сектора, 46,8% — на долю негосударственного. 75,5% вложений было израсходовано на строительно-монтажные работы. Стоимость инвестиций, направленных в основной капитал из внутренних источников, составила 80,2% от общего объема капитала.