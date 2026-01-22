В арабской прессе опубликованы статьи о трагедии 20 Января (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На арабоязычных новостных порталах «agnaden», «eltashira», «wwnewss», «elalmelarby», «alharir», «alekhbarya» и других были опубликованы статьи, посвященные 36-й годовщине трагедии 20 Января.

Об этом Trend сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой.

В публикациях, автором которых является председатель правления Общества дружбы Египет-Азербайджан, ученый-исследователь Сеймур Насиров, представлена информация о трагедии 20 Января. Отмечается, что эта трагедия, в ходе которой мирные люди были жестоко убиты советскими войсками, является преступлением не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества.

Сеймур Насиров также обратил внимание на то, что об этой бойне, совершенной против азербайджанского народа, подробно написано в книге египетского ученого, шейха Мухаммеда аль-Газали «аль-Хакк аль-Мурр» («Горькая правда»). Он отметил, что в книге говорится о жестокой расправе над мирными азербайджанцами в ночь с 19 на 20 января 1990 года. Наш соотечественник также провел параллели между событиями 20 Января и кровавой трагедией, совершенной против египетского народа, требовавшего независимости в 1919 году, отметив сходство причин этих событий.

Автор подчеркнул, что в те тяжелые дни арабские страны, в том числе общественность Египта, находились рядом с азербайджанским народом. Так, 27 января 1990 года египетский депутат, советник аль-Демердаш аль-Окали направил Советскому Союзу протест египетского парламента. Было отмечено, что наш народ никогда не забывал эту солидарность.

Также обращено внимание на то, что, несмотря на то что с событий 20 Января прошло 36 лет, мировое сообщество до сих пор не предприняло практических шагов по привлечению к международной ответственности лиц, совершивших это жестокое преступление.

С подробным текстом статьи можно ознакомиться по ссылкам ниже:

https://wwnewss.com/الذكرى-36-للأحداث-المأساوية-في-يناير-الأ/

https://elalmelarby.com/?p=60529

https://alharir.info/121585-2/

https://alekhbarya.net/archives/347947

https://eltashira.com/archives/105034

https://beladona1.blogspot.com/2026/01/36.html

https://www.agnaden.net/?p=55952

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!