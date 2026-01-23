IRENA призвала Туркменистан ускорить переход к устойчивому будущему

БАКУ /Trend/ - Международное агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA) призывает Туркменистан ускорить переход к устойчивому будущему.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор IRENA Франческо Ла Камера в ходе круглого стола в Университете ADA, посвященном Международному дню чистой энергии.

По его словам, региональное сотрудничество имеет особое значение для Центральной Азии:

"Растущий спрос на энергию в регионе и богатые ресурсы возобновляемых источников создают уникальную возможность для перехода к устойчивому, низкоуглеродному будущему и снижения чрезмерной зависимости от ископаемого топлива. Реализация этих возможностей требует прочного фундамента для регионального взаимодействия и мобилизации инвестиций. Именно поэтому в рамках COP29 IRENA выдвинула инициативу "Ускоренное партнерство для Центральной Азии". Мы стремимся объединить международных и региональных партнеров вокруг четырех основных столпов сотрудничества".

Он добавил, что в настоящее время Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан и Узбекистан уже действуют сообща:

«Мы призываем и Туркменистан присоединиться к ним и ускорить свой путь к устойчивому будущему», — заключил Ла Камера.