Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

До завершения приема заявок на партнерские мероприятия WUF13 осталась одна неделя

Общество Материалы 23 января 2026 09:51 (UTC +04:00)
До завершения приема заявок на партнерские мероприятия WUF13 осталась одна неделя
Фото: Официальный сайт WUF13

Читайте Trend в

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
Все материалы

БАКУ /Trend/ - До завершения процесса регистрации на партнерские мероприятия, которые пройдут в рамках Тринадцатой сессии Всемирного форума городов (WUF13), остается всего одна неделя. Форум состоится в Баку с 17 по 22 мая 2026 года. Крайний срок подачи заявок - 29 января 2026 года.

Об этом Trend сообщили в Оргкомитете WUF13.

WUF13 является международной платформой для диалога и сотрудничества в сфере градостроительства и предоставляет учреждениям и организациям возможность организовать партнерские мероприятия в соответствии с основной темой Форума — «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения». Заявки принимаются через официальный сайт: https://events.unhabitat.org/.

Заявки на организацию мероприятий принимаются по семи категориям:

Networking (Нетворкинг)

One UN (Единая ООН)

SDGs in Action (ЦУР в действии)

Urban Cinema (Городской кинотеатр)

Urban Library (Городская библиотека)

Voices from Cities (Голоса городов)

WUF Academy (Академия WUF)

Учреждения и организации, подающие заявки, на начальном этапе должны пройти онлайн-регистрацию на платформе Глобальной системы управления мероприятиями (GEMS) UN-Habitat. После завершения регистрации пользователи могут ознакомиться с требованиями по соответствующим категориям и завершить подачу заявки в разделе "Applications / Обращения" в личном кабинете. Отметим, что по каждой категории может быть подана только одна заявка.

Партнерские мероприятия, являющиеся одним из основных и стратегических механизмов Форума, создают условия для международного представления передового опыта, инновационных подходов и практических решений в области устойчивого городского развития. Благодаря этим мероприятиям участники получают возможность обмениваться знаниями и опытом, устанавливать институциональное сотрудничество и вносить вклад в глобальную городскую повестку.

Для получения дополнительной информации о регистрации и организации мероприятий можно связаться по адресу электронной почты: [email protected].

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости