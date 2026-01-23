Туркменская промышленность: текущее состояние, инвестиции и тенденции развития

БАКУ /Trend/ - Мировая промышленность вступает в фазу глубокой структурной трансформации, где ключевыми драйверами становятся цифровизация, устойчивость и геоэкономическая перестройка. Промышленные компании ускоренно внедряют искусственный интеллект, промышленный интернет вещей, роботизацию и аналитику больших данных, чтобы повысить производительность, снизить издержки и компенсировать дефицит квалифицированных кадров. Одновременно сфера сталкивается с экологическими вызовами, фрагментацией глобальных цепочек поставок и геополитическими рисками.

В данном контексте промышленный сектор Туркменистана в последние годы демонстрирует устойчивую динамику роста, отражающую как деятельность правительства по развитию перерабатывающих производств, так и результаты работы крупных профильных предприятий. В период с января по ноябрь 2025 года отрасль превысила запланированные показатели на 5,2%. В частности министерство промышленности и строительства добилось показателей в 109,2%, а министерство энергетики - 110,7% от плановых работ. Туркменистан, обладая значительными энергетическими и сырьевыми ресурсами, продолжает использовать их в качестве базы для расширения обрабатывающего сектора.

Одним из наиболее заметных трендов в промышленности является рост производства строительных материалов и текстильной продукции. За январь-июнь 2025 года выпуск цемента увеличился почти на 50%, а производство арматуры и других металлических конструкций выросло более чем на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. В свою очередь за указанный период, производство хлопчатобумажной пряжи увеличилось на 22,6%, а выпуск хлопчатобумажных тканей - на 27,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В то же время химическая отрасль остается одним из ключевых элементов промышленного комплекса страны. Крупнейшие предприятия, действующие под эгидой государственного концерна "Turkmenhimiya", перевыполнили плановые показатели за январь-ноябрь 2025 года на 5%.

В развитии химической промышленности страны активно участвуют японские компании. Например строительство нового комплекса по производству карбамида и аммиака в районе Киянлы, оценивающееся более чем в $1,3 млрд, реализуется на основе соглашения между "Turkmenhimiya", японскими компаниями "Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.", "Mitsubishi Corporation". Еще одна крупная японская компания, специализирующаяся на секторе промышленности - "Kawasaki Heavy Industries" - в своем недавнем комментарии Trend отметила свое активное присутствие на рынке Туркменистана. "В первую очередь мы сосредоточены на модернизации промышленности. Однако мы стремимся использовать наши решения и для расширения деятельности в других секторах", - отметил представитель компании.

В контексте перехода на безотходное производство страна обозначила свою позицию инициативой Президента Сердара Бердымухамедова во время выступления на саммите БРИКС в 2024 году, где он поддержал концепцию перехода на циркулярную экономику, при которой материалы и продукты остаются в переработке как можно дольше, минимизируя отходы и загрязнение. Важность данной инициативы главы государства была также отмечена председателем Японско-туркменского комитета по экономическому сотрудничеству Хироюки Цубая во время его встречи с послом Туркменистана в Японии Атадурды Байрамовым 21 января 2026 года в Токио.

Для регулирования деятельности сектора в Туркменистане в последние годы была сформирована законодательная база. В 2009 году вступил в силу закон о государственной поддержке малого и среднего бизнеса, предоставляющий стимулы для малых и средних промышленных предприятий. В 2010 году был принят закон о Союзе промышленников и предпринимателей Туркменистана, а Закон о внешнеэкономической деятельности 2014 года открыл предприятиям возможности для выхода продукции на внешние рынки. В свою очередь на 2026 год запланированы меры по контролю качества строительства, развитию производства стройматериалов, текстильной промышленности, частного сектора и экспортных поставок.

Промышленный сектор Туркменистана сегодня представляет собой сочетание действующих производственных мощностей, модернизируемых предприятий и новых проектов, направленных на расширение выпуска продукции и повышение ее качества. В дальнейшем успешное развитие отрасли будет зависеть от способности предприятий адаптироваться к меняющимся мировым тенденциям, внедрять современные технологии, повышать энергоэффективность и диверсифицировать продукцию, что позволит укрепить позиции на внутреннем и внешних рынках и обеспечить устойчивый рост промышленного сектора Туркменистана в долгосрочной перспективе.