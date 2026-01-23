Число жертв пожара в торговом центре в Карачи возросло до 67

БАКУ/ Trend/ - Число погибших в результате масштабного пожара в торговом центре Gul Plaza в южном пакистанском городе Карачи увеличилось до 67 человек.

Как сообщает Trend, возгорание вспыхнуло вечером 17 января на первом этаже торгового центра, расположенного в густонаселенном районе города. Пожар удалось полностью локализовать и потушить лишь спустя три дня.

Ранее сообщалось о 60 погибших. По данным врачей, к настоящему времени опознаны 15 жертв трагедии. На месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы. По предварительным оценкам, под завалами могут находиться более 80 человек.