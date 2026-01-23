В Баку проходит мероприятие по случаю Международного дня чистой энергии

БАКУ /Trend/ - В Баку проходят круглый стол, приуроченный к Международному дню чистой энергии, и церемония награждения победителей хакатона Clean Energy Hackathon 2026, организованного Центром чистой энергии Организации экономического сотрудничества (ОЭС).

Как сообщает Trend, на открытии мероприятия запланированы выступления проректора Университета ADA, депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Фариза Исмаилзаде, исполнительного директора Центра чистой энергии ОЭС Айсель Ягубовой, заместителя министра энергетики Азербайджана Эльнура Солтанова и и.о. резидента-координатора ООН в Азербайджане Игоря Гарафулича.

В рамках мероприятия состоится круглый стол на тему перехода к чистой энергии и моделей регионального сотрудничества для ускорения расширения использования возобновляемых источников энергии, а также церемония награждения.



Новость обновляется