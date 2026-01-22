Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Председатель Конгресса Депутатов Королевства Испания прибыла в Азербайджан (ФОТО)

Политика Материалы 22 января 2026 22:25 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ/ Trend/ - Председатель Конгресса Депутатов Королевства Испании Франсина Арменголь Сосиас 22 января прибыла в Азербайджан с официальным визитом.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Парламентскую делегацию Испании в Международном Аэропорту Гейдара Алиева при развевающихся флагах обоих государств встречали глава Рабочей группы Милли Меджлиса по межпарламентским связям с Испанией Севиль Микаилова, посол Азербайджана в Испании Рамиз Гасанов, посол Испании в Турции и Азербайджане Кристина Латорре, временный поверенный в делах в Азербайджане Хосе Педро Торрубиа и другие официальные лица.

В рамках визита состоится ряд встреч Франсины Арменголь Сосиас с официальными лицами Азербайджана и будет произведён обмен мнениями касательно будущего развития двусторонних отношений.

