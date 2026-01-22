В Азербайджане началось производство кинопроектов - победителей конкурса ARKA (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Агентство кино Азербайджанской Республики (ARKA), действующее при министерстве культуры, представило список компаний и их проектов, которые стали победителями конкурса "Кинопроекты, которые будут производиться при государственной поддержке" 2025 года, сообщает Trend Life.

Представляем список компаний и их проектов, по которым уже подписаны соглашения:

"Люди без тени" (Kölgəsiz adamlar, короткометражный анимационный фильм) - HochazFilm Creative Studio;

"Под одним дождём" (Eyni yağışın altında, короткометражный анимационный фильм) и "Игра" (Oyun, короткометражная студенческая анимация) - Peri Film MMC;

"Свет" (İşıq, короткометражный художественный фильм) - Kinobiz MMC;

"Дятел" (Ağacdələn, короткометражный художественный фильм) - Karvan Production MMC;

"Суровая красота" (Sərt gözəllik, документальный фильм) - OD Media-Production MMC.

