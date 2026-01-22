Турция и Иран обсудили двусторонние отношения и ситуацию в регионе

БАКУ/ Trend/ - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Управления по связям при администрации президента Турции.

В ходе беседы лидеры обсудили двусторонние отношения между Турцией и Ираном, а также актуальные региональные вопросы.

Президент Эрдоган заявил, что внимательно следит за событиями в Иране, подчеркнув, что Турция высоко ценит мир и стабильность в этой стране и никогда не рассматривала сценарии внешнего вмешательства в Иран.

Глава турецкого государства также отметил, что урегулирование существующих проблем и предотвращение эскалации напряженности в регионе отвечают интересам Турции.