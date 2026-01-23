Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 января

Экономика Материалы 23 января 2026 09:10 (UTC +04:00)
Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 января

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 23 января.

Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.

Курс евро к манату составил 1,9977 маната, 1 турецкая лира - 0,0392 маната, а 100 российских рублей - 2,2470 маната.

Код Курс
USD 1,7
EUR 1,9977
AUD 1,1645
BYN 0,5753
AED 0,4629
KRW 0,1159
CZK 0,0823
CNY 0,2441
DKK 0,2675
GEL 0,6315
HKD 0,218
INR 0,0186
GBP 2,2947
SEK 0,1888
CHF 2,1515
ILS 0,5415
CAD 1,2329
KWD 5,5331
KZT 0,3356
QAR 0,4664
KGS 0,0194
HUF 0,523
MDL 0,1004
NOK 0,1726
UZS 0,0141
PKR 0,6072
PLN 0,4757
RON 0,3923
RUB 2,247
RSD 0,017
SGD 1,3293
SAR 0,4533
xdr 2,323
TRY 0,0392
TMT 0,4857
UAH 0,0394
JPY 1,0723
NZD 1,0051
Тэги:
