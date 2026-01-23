Официальный курс азербайджанского маната к мировым валютам на 23 января

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) объявил официальные курсы валют на 23 января.
Как сообщает Trend со ссылкой на ЦБА, официальный курс доллара США по отношению к манату остался без изменений и составил 1,7000 маната.
Курс евро к манату составил 1,9977 маната, 1 турецкая лира - 0,0392 маната, а 100 российских рублей - 2,2470 маната.
|Код
|Курс
|USD
|1,7
|EUR
|1,9977
|AUD
|1,1645
|BYN
|0,5753
|AED
|0,4629
|KRW
|0,1159
|CZK
|0,0823
|CNY
|0,2441
|DKK
|0,2675
|GEL
|0,6315
|HKD
|0,218
|INR
|0,0186
|GBP
|2,2947
|SEK
|0,1888
|CHF
|2,1515
|ILS
|0,5415
|CAD
|1,2329
|KWD
|5,5331
|KZT
|0,3356
|QAR
|0,4664
|KGS
|0,0194
|HUF
|0,523
|MDL
|0,1004
|NOK
|0,1726
|UZS
|0,0141
|PKR
|0,6072
|PLN
|0,4757
|RON
|0,3923
|RUB
|2,247
|RSD
|0,017
|SGD
|1,3293
|SAR
|0,4533
|xdr
|2,323
|TRY
|0,0392
|TMT
|0,4857
|UAH
|0,0394
|JPY
|1,0723
|NZD
|1,0051