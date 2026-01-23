Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Общество Материалы 23 января 2026 10:14 (UTC +04:00)
В Милли Меджлисе пройдет конференция по вопросам устойчивого градостроительства и урбанизации

Алиш Абдулла
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - В Милли Меджлисе Азербайджана состоится конференция, посвященная устойчивому градостроительству, процессам урбанизации и социальным правам.

Как сообщает Trend, этот вопрос включен в План работ комитета Милли Меджлиса по правам человека на весеннюю сессию 2026 года.

Так, в рамках весенней сессии планируется проведение конференции в связи с объявлением 2026 года в Азербайджанской Республике «Годом градостроительства и архитектуры». Мероприятие будет сосредоточено на вопросах устойчивого развития городов, процессах урбанизации и защите социальных прав в этом контексте.

Кроме того, в План работ комитета включены подготовка обзора на тему: "Права человека на фоне нового миропорядка и текущих глобальных геополитических процессов: вызовы и новые взгляды" и усиление правовых и институциональных механизмов защиты цифрового суверенитета, борьбы с дезинформацией, технологиями deepfake и манипуляциями.

