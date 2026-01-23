Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,32 доллара США, или 1,9% и составила 66,63 доллара США.
Об этом Trend сообщает со ссылкой на источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что цена барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на 1,37 доллара США, или 2,1%, и составила 64,07 доллара США.
Цена на нефть марки URALS снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,83 доллара США, или 2,3% и составила 35,28 доллара США за баррель.
Цена на нефть марки Dated Brent, добываемую в Северном море, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 1,65 доллара США или 2,5% и составила 65,78 доллара США за баррель.
Средняя цена барреля нефти в государственном бюджете Азербайджана на 2026 год заложена на уровне 65 долларов.