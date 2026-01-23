В Азербайджане увеличилось производство мазута

БАКУ /Trend/ - В 2025 году в Азербайджане было произведено 59 тысяч тонн мазута.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет статистики

По информации, этот показатель на 31,7 тысячи тонн или в 2,2 раза больше, чем в 2024 году.

По состоянию на 1 января текущего года запасы готовой продукции составили 1,2 тысячи тонн.

Следует отметить, что общая стоимость продукции в сфере нефтепродуктов увеличилась на 13,7 процента по сравнению с предыдущим годом и составила 5,532 миллиарда манатов. Производство мазута увеличилось в 2,2 раза, производство нефтяного кокса — на 31,3 процента, производство газойля — на 22,9 процента, производство керосина — на 22,9 процента, сократилось производство нефтяного битума на 2,1 процента, производство смазочных материалов — на 48,2 процента.