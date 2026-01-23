Банки Азербайджана останутся устойчивыми в 2026 году — S&P

БАКУ/Trend/ - Банки Азербайджана останутся устойчивыми в 2026 году, сообщает Trend со ссылкой на агентство S&P Global Ratings.

Рейтинговое агентство прогнозирует, что банки Армении, Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана сохранят устойчивость в 2026 году, повторяя динамику последних двух лет. Прибыльность и уровни капитала будут поддерживаться умеренным (но по-прежнему высоким) средним ростом кредитования в регионе на уровне 15–20% и стабильным качеством активов.

«Благоприятные перспективы экономического роста в регионе, высокий спрос на кредитование (особенно в розничном сегменте), надёжные показатели финансирования и ликвидности, а также стабильные капитальные резервы, поддерживаемые солидной прибыльностью, могут привести к дальнейшим позитивным действиям по рейтингам в 2026 году», — отмечается в отчёте.

S&P отмечает, что на данный момент 19% рейтингов финансовых учреждений региона имеют позитивный прогноз, а 81% — стабильный прогноз.

«Основными рисками для финансовых институтов региона являются обострённая геополитическая напряжённость, агрессивный рост розничного кредитования, способный вызвать дисбалансы, а также новые риски, связанные с цифровизацией, искусственным интеллектом, изменением климата и киберугрозами», — говорится в отчёте.