В Бакинском порту зафиксирован самый высокий результат за последние 22 года

БАКУ/Trend/ - За первые 9 месяцев 2025 года через Бакинский международный морской порт, являющийся структурным подразделением входящего в AZCON Holding ЗАО «Азербайджанские железные дороги», было перевалено 6 млн 108 тысяч тонн грузов. Это на 6,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и является самым высоким результатом, достигнутым за последние 22 года.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЗАО «Азербайджанские железные дороги», в отчётный период наибольший рост зафиксирован в перевалке контейнеров. Так, за 9 месяцев этого года было перевалено 77 295 TEU контейнеров. Это на 40,4% больше по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Наряду с этим, наблюдался рост перевалки сухих грузов на 36,7%, а колёсной техники – на 1,3%.

Благодаря укреплению роли Бакинского порта в международных маршрутах грузоперевозок, эффективному сотрудничеству с партнёрами и новым логистическим инициативам прогнозируется не просто сохранение этой позитивной динамики, но и рост показателей до 100 тысяч TEU к концу года.

Отметим, что после интеграции Бакинского порта с АЖД, осуществленной с целью укрепления транзитного потенциала нашей страны, годовая мощность порта в кратчайшие сроки была увеличена со 100 тысяч TEU до 150 тысяч TEU без каких-либо дополнительных инвестиций.