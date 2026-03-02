Иран наносит удары в рамках законного права на самооборону - посол

БАКУ /Trend/ - Иран продолжает наносить удары по объектам в Израиле и других странах в рамках права на самооборону.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал сегодня на пресс-конференции посол Ирана в Азербайджане Муджтаба Демирчилу.

"Иран наносит удары в рамках законного права на самооборону и не атакует соседние государства, а целится только в объекты США и Израиля. Из-за атак за последние три дня против Ирана погиб Верховный лидер страны", - сказал дипломат.

М. Демирчилу напомнил, что сегодня должен был состояться очередной раунд переговоров между Ираном и США, однако на фоне происходящих военных операций диалог приостановлен.

"Это не первый случай подобных действий. В июне прошлого года также наносились удары во время дипломатических переговоров. Для США стало привычным начинать воздушные атаки именно в период ведения переговоров", - отметил дипломат.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.