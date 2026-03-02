Главы МИД Азербайджана и Казахстана обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

БАКУ /Trend/ - Министры иностранных дел Азербайджана и Казахстана - Джейхун Байрамов и Ермек Кошербаев обсудили ситуацию в связи с эскалацией в регионе Ближнего Востока.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, стороны обсудили ситуацию в регионе после последней военной эскалации и рост напряженности.

Министры выразили глубокую озабоченность последними событиями и подчеркнули, что дальнейшее обострение ситуации представляет серьезную угрозу региональной безопасности и стабильности.

Стороны отметили, что усиление сотрудничества консульских подразделений дипломатических миссий двух стран в регионе и координация действий по поддержке граждан могут быть полезными.

Кроме того, в ходе телефонного разговора был проведен обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

Напомним, что 17 февраля после второго раунда ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном, завершившегося без прогресса, США усилили свое присутствие вблизи Ирана, разместив более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе Ирана. Встреча рассматривалась как последняя возможность урегулирования ситуации дипломатическим путем. Конкретных соглашений достигнуто не было: Тегеран отказался приостанавливать обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и вводить бессрочные ограничения на развитие ядерной программы.

Утром 28 февраля Израиль и США начали воздушные удары по Ирану.

В результате этих ударов погибли: Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи; начальник Генерального штаба Вооруженных сил Ирана генерал-майор Абдулрахим Мусави; командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммед Пакпур; советник Верховного лидера и секретарь Совета обороны Али Шамхани; министр обороны Азиз Насирзаде.