Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Путь, проложенный ТАР, Южным газовым коридором, сегодня открывает дорогу более крупным проектам

Политика Материалы 30 сентября 2025 20:19 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Ляман Зейналова
БАКУ /Trend/ - Сегодня я сообщил Президенту Маттарелле, что в настоящее время мы работаем с Европейским Союзом над экспортом электроэнергии. Готовится технико-экономическое обоснование прокладки линий электропередачи, которое, вероятно, будет готово в ближайшее время.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Италии Серджо Маттареллой.

«Таким образом, путь, проложенный ТАР, Южным газовым коридором, сегодня открывает дорогу более крупным проектам», - отметил глава государства.

