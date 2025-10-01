Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ/Trend/ - В итальянском порту Аугуста цена нефти марки Azeri Light на базе CIF снизилась на 0,79 доллара США, или на 1,12%, по сравнению с предыдущим показателем и составила 69,86 доллара за баррель.

Об этом в среду сообщает Trend со ссылкой на источник на нефтяном рынке.

Согласно информации, в турецком порту Джейхан цена одного барреля нефти марки Azeri Light на базе FOB снизилась на 0,79 доллара, или на 1,14%, и составила 68,32 доллара.

Цена на сырую нефть марки URALS снизилась на 0,9 доллара, или на 1,6%, составив 55,14 доллара за баррель по сравнению с предыдущим показателем.

Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, снизилась на 0,91 доллара, или на 1,32%, и составила 67,94 доллара за баррель.

В государственном бюджете Азербайджана на 2025 год средняя цена одного барреля нефти заложена на уровне 70 долларов США.