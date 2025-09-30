Италия очень гордится своей дружбой с Азербайджаном и намерена поднять ее на самый высокий уровень - Президент Маттарелла

БАКУ /Trend/ - Завтрашний день станет важным днем для сотрудничества между Италией и Азербайджаном в сферах культуры, образования, и завтра утром мы примем участие в совместном мероприятии.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, заявил Президент Италии Серджо Маттарелла в заявлении для прессы с Президентом Ильхамом Алиевым.

«Шаг, который мы предпримем с Президентом Алиевым, будет служить нашему взаимопониманию, дружбе и сотрудничеству. Италия очень гордится этой дружбой и намерена поднять ее на самый высокий уровень», - подчеркнул он.

İ