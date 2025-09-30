Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Президент Ильхам Алиев: Мы внесли свой вклад в энергетическую безопасность многих стран

Политика Материалы 30 сентября 2025 20:14 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Мы внесли свой вклад в энергетическую безопасность многих стран
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Читайте Trend в

Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В энергетической сфере (совместно с Италией – прим. ред.) реализовано много важных проектов. В частности, благодаря экспорту азербайджанской нефти и газа в Италию мы смогли поставить на мировые рынки большие объемы наших природных ресурсов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Италии Серджо Маттареллой.

«В то же время мы внесли свой вклад в обеспечение энергетической безопасности многих стран», - отметил глава государства.

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости