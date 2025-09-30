Президент Ильхам Алиев: Мы внесли свой вклад в энергетическую безопасность многих стран

БАКУ /Trend/ - В энергетической сфере (совместно с Италией – прим. ред.) реализовано много важных проектов. В частности, благодаря экспорту азербайджанской нефти и газа в Италию мы смогли поставить на мировые рынки большие объемы наших природных ресурсов.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Италии Серджо Маттареллой.

«В то же время мы внесли свой вклад в обеспечение энергетической безопасности многих стран», - отметил глава государства.