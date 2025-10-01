Изменение климата напрямую влияет на доходы фермеров - Меджнун Мамедов

БАКУ /Trend/ - Когда речь идет об изменении климата, обычно на ум приходят стихийные бедствия и их последствия. Однако не менее важно учитывать влияние водных катастроф на фермерские хозяйства и доходы сельхозпроизводителей.

Об этом заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов во время выступления за круглым столом на тему "Климатически устойчивый агробизнес: стратегия, инвестиции и координация политики" в рамках Бакинской недели климатических действий (BCAW2025), сообщает Trend.

Министр отметил, что в стране ведется работа по изменению посевной структуры с учетом климатических рисков.

"Устойчивость к изменению климата напрямую способствует повышению благосостояния фермеров. Изменение климата — это вопрос не только для государства или региона, он касается всех. В этом процессе должны быть заинтересованы и принимать активное участие представители частного сектора, НПО и предприниматели", - подчеркнул М. Мамедов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!