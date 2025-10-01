БАКУ /Trend/ - Азербайджан разрабатывает цифровую стратегию управления водными ресурсами

Как сообщает в среду Trend, об этом заявил заведующий сектором науки и инноваций Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана Алиага Азизов во время своего выступления на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

Он подчеркнул, что точные данные являются ключевым элементом эффективного управления водными ресурсами. В рамках национальной стратегии цифровизации воды планируется создание комплексной цифровой платформы, которая объединит сбор, обработку и анализ всей информации о водных объектах страны.

"Платформа позволит не только отслеживать распределение воды и управлять водными ресурсами, но и предоставит доступ к данным для исследователей, студентов и общественности. Кроме того, в рамках стратегии планируется создание водного атласа на базе геоинформационных систем, где будут отображены все водные объекты — от резервуаров и каналов до скважин и трубопроводов", - сказал А.Азизов.

По его словам, особое внимание уделяется использованию спутниковых данных для мониторинга водоемов и выявления незаконного использования воды. Цифровизация позволит повысить точность решений в области водного управления, включая трансграничные водные объекты.