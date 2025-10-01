Фермерам в Азербайджане окажут дополнительную помощь

БАКУ/Trend/ - В рамках мероприятия COP29 особое внимание было уделено инициативе "Гармония фермеров", реализуемой совместно Азербайджаном и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФAO).

Как сообщает Trend, об этом в интервью журналистам заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в кулуарах Бакинской недели климатической деятельности.

Он отметил, что основной целью данной инициативы является обеспечение координации предложений в рамках различных COP, привлечение международных финансовых институтов к процессу и оказание финансовой поддержки фермерам, а также помощь фермерам, находящимся в сложной ситуации в регионах.

Кроме того, в рамках инициативы приоритетом является увеличение поддержки специально выбранных групп фермеров — женщин и молодых фермеров.

В заключение министр выразил надежду, что Бакинская неделя климатической деятельности достигнет своих целей.