Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Фермерам в Азербайджане окажут дополнительную помощь

Общество Материалы 1 октября 2025 12:35 (UTC +04:00)
Фермерам в Азербайджане окажут дополнительную помощь

Читайте Trend в

Айтадж Ширалиева
Айтадж Ширалиева
Все материалы

БАКУ/Trend/ - В рамках мероприятия COP29 особое внимание было уделено инициативе "Гармония фермеров", реализуемой совместно Азербайджаном и Продовольственной и сельскохозяйственной организацией ООН (ФAO).

Как сообщает Trend, об этом в интервью журналистам заявил министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов в кулуарах Бакинской недели климатической деятельности.

Он отметил, что основной целью данной инициативы является обеспечение координации предложений в рамках различных COP, привлечение международных финансовых институтов к процессу и оказание финансовой поддержки фермерам, а также помощь фермерам, находящимся в сложной ситуации в регионах.

Кроме того, в рамках инициативы приоритетом является увеличение поддержки специально выбранных групп фермеров — женщин и молодых фермеров.

В заключение министр выразил надежду, что Бакинская неделя климатической деятельности достигнет своих целей.

Лента

Лента новостей

Читать все новости