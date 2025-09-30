Польские парламентарии посетили могилу великого лидера Гейдара Алиева и Аллею шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящаяся с визитом в Азербайджане делегация во главе с председателем группы по межпарламентским связям Польша-Азербайджан Национального собрания Польши Пшемыславом Витеком, прибыв на Аллею почетного захоронения, с уважением почтила память общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого Азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложила цветы к его памятнику.

Как сообщили Trend в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, затем делегация прибыла на Аллею шехидов, где почтила память героических сынов Родины, отдавших жизни в борьбе за свободу и суверенитет нашей страны. На могилы шехидов были возложены цветы, а также венок к мемориалу «Вечный огонь».

Гости, полюбовавшиеся панорамой столицы Азербайджана с самой высокой точки Баку, были подробно проинформированы об истории Аллеи шехидов и проводимых в городе работах по строительству и благоустройству.

