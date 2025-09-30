Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев: Италия всегда поддерживала развитие отношений Азербайджана с Европейским Союзом

Политика Материалы 30 сентября 2025 20:26 (UTC +04:00)
Ляман Зейналова
Ляман Зейналова
БАКУ /Trend/ - Италия всегда поддерживала развитие отношений Азербайджана с Европейским Союзом, мы ощущаем это и сегодня.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Италии Серджо Маттареллой.

Отметив, что в последнее время в отношениях между Европейским Союзом и Азербайджаном предпринимаются позитивные шаги, что нас, естественно, радует, глава государства подчеркнул: «Одним словом, наше стратегическое партнерство проявляется и в официальных документах, и в жизни, и в практических делах».

