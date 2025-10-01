АБИИ назвал объем инвестиций в Узбекистан (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ – Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) утвердил проекты для Узбекистана на сумму свыше 3 миллиардов долларов США, что делает его инвестиционный портфель крупнейшим в Центральной Азии

Об этом в интервью Trend сказал Директор по инвестициям, государственный сектор (Регион 2) и проектное и корпоративное финансированию клиентов (глобальный регион) АБИИ Константин Лимитовский.

"Со стороны государства наш портфель охватывает проекты по восстановлению местных дорог, развитию систем водоснабжения и городской инфраструктуры, что направлено на повышение связности и устойчивости. Со стороны частного сектора АБИИ финансировал масштабные проекты в сфере возобновляемой энергетики в партнерстве с такими компаниями, как ACWA Power и Masdar, на основе долгосрочных соглашений о покупке электроэнергии (PPA)", – подчеркнул Лимитовский.

По его словам, хотя данные инициативы формально не относятся к государственно-частным партнёрствам (ГЧП), они мобилизуют значительные объёмы частного капитала и вносят вклад в диверсификацию энергетического баланса Узбекистана.

"АБИИ готов поддерживать проекты, которые соответствуют приоритетам развития страны и тематическим направлениям Банка", – отметил он.

Говоря о механизмах финансирования, Лимитовский уточнил, что для государственных проектов предоставляются долгосрочные кредиты на конкурентных условиях, а для частного сектора – несубсидированные кредиты, инвестиции в капитал и гарантии. Банк также активно использует софинансирование с многосторонними банками развития и коммерческими кредиторами для масштабирования проектов, применяет смешанное финансирование и техническую помощь для устранения ранних барьеров и для подготовки проектов к финансовому закрытию.

"В зависимости от сложности программы АБИИ может использовать поэтапное финансирование, выделяя средства по мере достижения ключевых этапов, сочетать инструменты политического и инвестиционного финансирования либо разрабатывать смешанные модели", – резюмировал вице-президент банка.