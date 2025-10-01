БАКУ /Trend/ - В Лачине состоялась встреча с работодателями, организованная Специальным представительством Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе и Восточно-Зангезурским региональным отделением занятости Государственного агентства занятости при министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщили Trend в отделе по связям с общественностью министерства, встреча, в которой приняли участие специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов, заместители председателя правления Государственного агентства занятости Рамал Гулузаде и Хасиль Аббасов, а также работодатели, осуществляющие деятельность на освобожденных от оккупации территориях, была посвящена обсуждению вопросов повышения уровня занятости и укрепления сотрудничества с предпринимателями.

На встрече обсуждалась работа по обеспечению занятости населения, проводимая совместно с работодателями на освобожденных от оккупации территориях. Была предоставлена подробная информация о направлениях деятельности Государственного агентства занятости, программах занятости и механизмах поддержки предпринимателей.

Отмечалось, что, помимо обеспечения жителей рабочими местами, к числу основных мер относятся их привлечение к курсам подготовки по профессиям в соответствии с требованиями рынка труда, а также создание малых хозяйств в рамках программы самозанятости.

На встрече были даны ответы на вопросы работодателей, выслушаны их предложения, обсуждены предстоящие совместные шаги.

