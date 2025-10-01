Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Спикер Милли Меджлиса прибыла в Южно-Африканскую Республику с рабочим визитом (ФОТО)

Политика Материалы 1 октября 2025 11:22 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Делегация парламента Азербайджана во главе со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой прибыла в город Кейптаун Южно-Африканской Республики с рабочим визитом.

Как сообщает Trend со ссылкой на Милли Меджлис, в международном аэропорту Кейптауна делегацию встретили председатель Комитета по общественному надзору Парламента Южно-Африканской Республики (ЮАР) Седрик Томас Фролик, временный поверенный в делах Азербайджана в ЮАР Гусейн Рахимли и другие официальные лица.

В ходе визита спикер Милли Меджлиса примет участие в 11-м Саммите Спикеров Парламентов стран «Большой двадцатки» (G20).

Кроме того, Сахиба Гафарова выступит на саммите, а также проведет ряд встреч с руководителями участвующих в мероприятии парламентских делегаций.

