Политика Материалы 1 октября 2025 12:26 (UTC +04:00)
Завершился визит Президента Италии в Азербайджан

Фарид Зохрабов
БАКУ/ Trend/ - 1 октября завершился официальный визит Президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает в среду Trend, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президента Италии Серджо Маттареллу в аэропорту провожали первый заместитель премьер-министра Азербайджана Ягуб Эйюбов, заместитель министра иностранных дел Фариз Рзаев и другие официальные лица.

Новость обновляется

