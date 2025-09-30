В Азербайджане возросло производство медного концентрата

БАКУ /Trend/ - В январе-августе текущего года в Азербайджане была произведена 2271 тонна медного концентрата.

Об этом Trend сообщили в Госкомстате.

Согласно информации, производство медного концентрата увеличилось на 2159 тонн или в 20,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, в январе-августе прошлого года в Азербайджане было произведено 112 тонн медного концентрата.

Следует отметить, что по состоянию на 1 сентября текущего года объем запасов готового медного концентрата составлял 179,5 тонны.

В целом за отчетный период общий объем производства в горнодобывающей промышленности Азербайджана снизился на 1,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 25,7 млрд манатов.