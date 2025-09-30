Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Председатель Союза журналистов Узбекистана посетил Совет печати Азербайджана (ФОТО)

Общество Материалы 30 сентября 2025 19:55 (UTC +04:00)
Председатель Союза журналистов Узбекистана посетил Совет печати Азербайджана (ФОТО)

Бести Мамед
Бести Мамед
БАКУ /Trend/ - Участник проходящего в Баку II Азербайджано-узбекского медиафорума, председатель Союза журналистов Узбекистана Холмурад Салимов побывал в Совете печати (СП) Азербайджана.

Как сообщили Trend в Совете печати, выступивший на встрече председатель СП Рашад Меджид отметил, что связи между медиаобъединениями Азербайджана и Узбекистана еще больше расширились, а прошедший во второй раз Азербайджано-узбекский медиафорум свидетельствует о том, что эти отношения приобрели стратегический характер. Отметив это как отрадный момент, он выразил уверенность в том, что прочная основа отношений сыграет свою роль в достижении еще более успешных результатов в будущем.

Р. Меджид также оценил сотрудничество Совета печати с Союзом журналистов Узбекистана как важный вклад в общее дело.

Председатель Союза журналистов Узбекистана Холмурад Салимов в своем выступлении также рассказал о тесных контактах возглавляемой им организации с Советом печати и в этой связи высоко оценил Меморандум о сотрудничестве, подписанный организациями 22 апреля прошлого года. Он добавил, что в рамках этого документа организуются взаимные визиты представителей медиа обеих стран, которые важны как с точки зрения обмена опытом, так и поддержки защиты общих интересов в мировом медиапространстве.

