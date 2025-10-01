Азербайджан усиливает меры по трансформации транспортного сектора

БАКУ /Trend/ - Азербайджан намерен ускорить трансформацию транспортного сектора в более "чистую", "умную" и устойчивую систему, одновременно повышая его эффективность, инклюзивность и устойчивость.

Как сообщает Trend, об этом сказал начальник отдела транспортной политики министерства цифрового развития и транспорта Азербайджана Фариз Алиев на Бакинской неделе климатических действий.

По его словам, транспорт остается одним из крупнейших источников выбросов парниковых газов, и поэтому переход к экологически чистым решениям является одним из ключевых приоритетов государства.

Ф. Алиев отметил, что в последние десятилетия страна активно инвестировала в модернизацию инфраструктуры, развитие международных транспортных коридоров и цифровизацию процессов. В частности, внедряются цифровые транспортно-логистические информационные системы и «единые окна» для участников перевозок, что позволит ускорить логистические процессы, повысить прозрачность и снизить издержки.

Он подчеркнул, что для успешной реализации проектов необходимы международная кооперация, синхронизация транспортной политики в регионе, а также внедрение энергосберегающих технологий и возобновляемых источников энергии.

«Мы работаем над тем, чтобы транспортный сектор стал драйвером устойчивого развития и отвечал вызовам будущего», – добавил Ф. Алиев.