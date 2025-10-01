В Азербайджане разрабатывается стратегия эффективного использования водных ресурсов

БАКУ /Trend/ - Для создания в Азербайджане современной системы управления водными ресурсами и обеспечения их устойчивости разрабатывается "Национальная стратегия эффективного использования водных ресурсов".

Как сообщает Trend, об этом сказал заместитель начальника департамента стратегии, международного сотрудничества и научных исследований, заведующий сектором науки и инноваций Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана (ADSEA) Алиага Азизов в ходе выступления на мероприятии на тему "Климатически устойчивый агробизнес: стратегия, инвестиции и координация политики" в рамках Бакинской недели климатических действий (BCAW2025)

Он отметил, что первоначально в этом процессе очень важна правильная оценка водных ресурсов. Это исследования в области гидрологии и гидрогеологии, сбор данных, полученных в ходе исследований, а также применение сенсорных и автоматизированных технологий для сбора данных в режиме реального времени.

А.Азизов отметил, что модель эффективного управления водными ресурсами подразумевает комплексное управление водными бассейнами Азербайджана. При этом планирование и управление речными бассейнами является одним из основных принципов. Это особенно важно для правильного распределения воды для сельского хозяйства, поскольку именно сельское хозяйство является основным потребителем воды в Азербайджане.

По его словам, одним из важных пунктов является эффективное и рациональное использование водных ресурсов. "Существуют определенные потери воды в питьевых и ирригационных системах. Одна из целей стратегии - минимизировать эти потери к 2040 году. Также будет обеспечена 100% установка счетчиков в системах питьевого водоснабжения", - сказал представитель агентства.

Он также рассказал о возможностях использования водного потенциала регионов. "Эффективное использование водного потенциала Карабахского и Восточно-Зангезурского регионов имеет стратегическое значение. Для обеспечения водной безопасности этих регионов реализуется множество проектов. Все эти принципы и цели носят долгосрочный характер и рассчитаны на реализацию к 2040 году", - отметил А.Азизов.

