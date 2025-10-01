ФAO усиливает поддержку сельского хозяйства и продовольственной безопасности в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) усиливает поддержку сельского хозяйства и продовольственной безопасности в Азербайджане

Как сообщает в среду Trend, об этом журналистам заявил помощник генерального директора, региональный представитель ФAO по Европе и Центральной Азии Виорел Гуту в кулуарах Бакинской недели климатической деятельности.

Он отметил, что между ФAO и Министерство сельского хозяйства Азербайджана подписано новое соглашение о стратегическом сотрудничестве, направленное на усиление технической поддержки агросектора и устойчивого водопользования.

Соглашение открывает второй этап долгосрочного партнерства ФAO и Азербайджана. По словам Виорела Гуту, первый этап программы успешно реализован и был сосредоточен на решении технологических вопросов, поддержке фермеров и укреплении продовольственной безопасности.

«Мы находимся в процессе переговоров о втором этапе программы, где наша техническая поддержка сектора, включая сельское хозяйство, воду и продовольственную безопасность, будет еще более усилена», — отметил он.

Отмечено, что новая программа предусматривает работу как на уровне государственной политики, так и непосредственно с фермерами, рыбаками и другими жителями сельской местности. Особое внимание будет уделено улучшению управления водными ресурсами с учетом глобальных изменений климата.