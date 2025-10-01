Эксперт Минздрава Азербайджана рассказал о проявлениях синдрома хронической усталости у детей

БАКУ /Trend/ - Синдром хронической усталости может наблюдаться и у детей. Однако это состояние встречается реже, чем у взрослых.

Как сообщает Trend, об этом во время прямого эфира на официальной странице Министерства здравоохранения Азербайджана в Instagram озвучил специалист-эксперт Минздрава, врач-терапевт Закир Гулиев.

По его словам, этот синдром характеризуется стойкой и необъяснимой усталостью, которая длится не менее полугода и не проходит полностью после отдыха:

«У детей это состояние может серьёзно влиять на повседневную жизнь, посещение школы и учёбу. Наиболее частые симптомы включают слабость, нарушения внимания и памяти, головную боль, боли в мышцах и суставах, нарушения сна и ухудшение состояния после инфекционных заболеваний. Хотя причины до конца не выяснены, его связывают с постинфекционной усталостью, изменениями в иммунной системе, стрессом и нарушениями сна».

Специалист-эксперт Минздрава отметил, что в таких случаях сложно сразу поставить правильный диагноз, поскольку схожие симптомы могут наблюдаться при нехватке железа в организме, заболеваниях щитовидной железы или психологических проблемах:

«Лечение в основном основано на облегчении симптомов, улучшении образа жизни, регулировании полноценного сна и питания, а также психологической поддержке».

