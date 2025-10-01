Азербайджан внедряет систему ИИ для поддержки фермеров и прогнозирования урожая

БАКУ/Trend/ - Новый проект под названием "Искусственный интеллект в сельском хозяйстве" направлен на помощь Министерству сельского хозяйства, фермерским хозяйствам и государственным партнерам в принятии решений на основе данных.

Как сообщает Trend, об этом заявил руководитель проекта по искусственному интеллекту, Министерство сельского хозяйства Республики Азербайджан Сурхай Новрузов.

Проект, запущенный Минсельхозом охватывает более 30 кейсов применения, включая управление водой, анализ почвы, мониторинг вредителей и болезней, а также национальную систему оценки фермеров. Для этого используются комплексные данные о климате, почве, генетике растений и исторические модели за 50 лет, что позволяет предсказывать риски заморозков, проблем с опылением и влияния болезней на урожай.

Важным инструментом проекта стало картирование культур и почвы с использованием спутниковых данных, аэрофотосъёмки и дронов, а также 65 тысяч образцов почвы, что позволяет определять оптимальные зоны для посадки и контролировать качество почвы.

Кроме того, по его словам, введена система оценки фермеров (Farmer Scoring), охватывающая уже 30 тысяч участников, что позволит банкам, компаниям и Минсельхозу строить политику на основе эффективности фермеров.

По словам С.Новрузова, проект позволяет минимизировать экономические риски, повышать урожайность и улучшать позиционирование продукции на местных и экспортных рынках.