Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и Президент Серджо Маттарелла приняли участие в открытии первых учебных корпусов Итало-Азербайджанского университета в Баку

БАКУ/ Trend/ - 1 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и находящийся с официальным визитом в нашей стране Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла приняли участие в открытии первых учебных корпусов Итало-Азербайджанского университета в Баку.

Как сообщает в среду Trend, после ознакомления с условиями, созданными в учебных корпусах, глава нашего государства, первая леди и Президент Италии встретились с находящимися с визитом в нашей стране руководителями итальянских вузов, профессорами и студентами Итало-Азербайджанского университета.

Новость обновляется