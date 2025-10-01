Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Президент Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и Президент Серджо Маттарелла приняли участие в открытии первых учебных корпусов Итало-Азербайджанского университета в Баку

Политика Материалы 1 октября 2025 11:33 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджана

Фарид Зохрабов
БАКУ/ Trend/ - 1 октября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и находящийся с официальным визитом в нашей стране Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла приняли участие в открытии первых учебных корпусов Итало-Азербайджанского университета в Баку.

Как сообщает в среду Trend, после ознакомления с условиями, созданными в учебных корпусах, глава нашего государства, первая леди и Президент Италии встретились с находящимися с визитом в нашей стране руководителями итальянских вузов, профессорами и студентами Итало-Азербайджанского университета.

