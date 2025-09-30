В Военной прокуратуре состоялось мероприятие, посвященное 107-й годовщине образования национальных органов прокуратуры (ФОТО)

БАКУ/ Trend/ - 30 сентября в центральном аппарате Военной прокуратуры Азербайджанской Республики состоялась церемония, посвященная 107-й годовщине образования национальных органов прокуратуры. В мероприятии принимали участие сотрудники Республиканской военной прокуратуры, Бакинской военной прокуратуры, ветераны органов прокуратуры и журналисты.

Об этом Trend сообщили в Военной прокуратуре.

Отмечается, что сначала участники мероприятия возложили цветы к бюсту общенационального лидера азербайджанского народа в «Уголке Гейдара Алиева», расположенном в административном здании Военной прокуратуры, выразив свое глубокое уважение к светлой и незабвенной памяти всемирно известной личности.

Минутой молчания была почтена память шехидов, отдавших жизнь во имя территориальной целостности Азербайджана, выражены пожелания исцеления раненых.

Заместитель генерального прокурора Азербайджанской Республики - Военный прокурор Азербайджанской Республики, генерал-майор юстиции Бахруз Ахмедов поздравил сотрудников прокуратуры, ветеранов органов прокуратуры, а также участников церемонии с 1 октября - Днем профессионального праздника работников прокуратуры.

Отмечалось, что, хотя органы прокуратуры Азербайджана на протяжении 80 лет функционировали как один из надежных столпов государства, на государственном уровне не предпринималось никаких инициатив в связи с празднованием профессионального дня работников прокуратуры, и в этом направлении не проводилось никаких официальных мероприятий. И только Распоряжением общенационального лидера Гейдара Алиева от 17 июля 1998 года 1 октября было объявлено Днем профессионального праздника работников прокуратуры. Этот шаг стал не только восстановлением исторической справедливости, но и выражением государственной заботы о прокуратуре, занимающей особое место среди органов власти.

Подчеркивалось, что под руководством Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, успешно продолжающего безупречный политический курс общенационального лидера Гейдара Алиева, направленного на процветание Азербайджана, в нашей стране достигнуты большие успехи во всех сферах. Особо был отмечен неоценимый вклад многогранной деятельности Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой в достижение успехов Азербайджаном.

Говоря о внимании и заботе, проявляемых на государственном уровне к органам прокуратуры, в том числе к Военной прокуратуре, Б. Ахмедов отметил, что это способствует повышению эффективности работы. Он также рассказал об успешной деятельности прокуратуры под руководством генерального прокурора Кямрана Алиева.

В заключение Военный прокурор вручил награды ряду сотрудников прокуратуры, отличившихся образцовым исполнением служебных обязанностей, группе ветеранов прокуратуры были вручены памятные подарки.