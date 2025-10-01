ВБ продолжит поддержку Азербайджана в развитии возобновляемой энергетики и климатических проектов (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Всемирный банк активно сотрудничает с правительством Азербайджана в сфере развития возобновляемой энергетики и реализации климатических инициатив.

Об этом в интервью Trend заявила менеджер Всемирного банка по Азербайджану Стефани Сталльмейстер в кулуарах Бакинской недели климатических действий (BCAW2025).

«Мы предоставляем значительную техническую помощь министерству энергетики для развития возобновляемых источников энергии, а также финансирование для укрепления энергосети Азербайджана, чтобы она могла интегрировать возобновляемую энергию. Мы гордимся возможностью сотрудничать с правительством по этой важной повестке», — отметила С. Сталльмейстер.

По словам представителя Всемирного банка, за более чем 30 лет сотрудничества с Азербайджаном банк инвестировал миллиарды долларов в различные проекты. В числе текущих инициатив — развитие городского проекта, работа с ASRA по снижению потерь воды, а также поддержка министерства сельского хозяйства в модернизации ирригационных систем и внедрении климатически устойчивых методов сельского хозяйства.

«Мы очень рады и гордимся партнерством с правительством Азербайджана», — добавила С. Сталльмейстер.