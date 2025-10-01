В Карабахе и Восточном Зангезуре разрабатываются генпланы 90 сел

БАКУ/ Trend/ - В Карабахе и Восточном Зангезуре, объявленных «зонами нулевых выбросов», активно внедряются возобновляемые источники энергии, разрабатываются генеральные планы 12 городов и 90 сел.

Как сообщает Trend, об этом сказал председатель Государственного комитета по градостроительству и архитектуре Анар Гулиев на Бакинской неделе климатических действий.

По его словам, за последние четыре года введено в строй 38 малых ГЭС, что позволило сократить выбросы на 620 тысяч тонн.

Азербайджан представил стратегические инициативы в области устойчивого градостроительства, направленные на развитие климатоустойчивых и инклюзивных городов. А.Гулиев подчеркнул, что города, формируя около 80% мирового ВВП, одновременно ответственны за почти 70% глобальных выбросов и две трети мирового потребления энергии.

"Ключевым инструментом устойчивого урбанизма выступают генеральные планы, которые разрабатываются и регулярно обновляются для 20-летнего периода. На сегодня мастер-планы обновлены для 65 из 79 городов страны, еще 10 находятся на стадии утверждения. Флагманским примером стал Генплан Баку-2040, предусматривающий полицентричное развитие, охрану культурного наследия, рациональное использование земель и формирование экологически ответственной городской среды", - сказал А.Гулиев.

В рамках мероприятия была также представлена карта секторальных действий для устойчивых городов, которая предполагает межсекторальное взаимодействие, координацию на международных платформах и интеграцию климатических решений в политику развития.

Азербайджан продолжит обсуждение этих инициатив на глобальной арене. Так, в октябре этого года пройдет III Национальный урбанистический форум, а в мае 2026 года страна примет 13-ю сессию Всемирного урбанистического форума ООН (WUF 13), главной мировой конференции по устойчивому урбанизму.