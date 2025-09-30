Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Энергетика Материалы 30 сентября 2025 21:29 (UTC +04:00)
Сангачальский терминал очень важен для bp - Стюарт Шоу

БАКУ /Trend/ - Сангачальский терминал очень важен для bp, поскольку вся добываемая нами нефть и газ поставляется потребителям именно отсюда.

Как сообщает Trend, об этом заявил вице-президент по операциям "bp Азербайджан" Стюарт Шоу в ходе выступления на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

Он напомнил, что этот терминал работает уже почти 30 лет. Стюарт Шоу отметил, что bp электрифицирует Сангачальский терминал.

Представитель bp также рассказал о работе над проектами возобновляемой энергии на освобожденных территориях Азербайджана. "Мы строим там солнечную электростанцию и превращаем этот процесс в возможность по купле-продаже по коммерческому соглашению электроэнергии через ОАО "Азерэнержи". Такой подход является примером улучшения операций и вдохновляет на оптимизацию других наших операций таким же образом в будущем. Партнерство и сотрудничество являются фундаментальными и осуществляются в различных формах", - отметил он.

