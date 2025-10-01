Азербайджан ускоряет переход к "зеленому" транспорту и "умным городам" — Мухтар Бабаев

БАКУ /Trend/ - Азербайджан последовательно реализует меры по развитию устойчивого транспорта и «умных городов», делая их важнейшей частью климатической повестки страны.

Как сообщает Trend, об этом сказал президент COP29, представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев во время выступления на Бакинской неделе климатических действий (BCAW2025).

По его словам, быстрый рост городов требует перехода к экологически чистым решениям в сфере мобильности, снижению выбросов и расширению использования «зеленых» технологий.

«Если мы хотим сохранить климатическую цель в 1,5 градуса в пределах досягаемости, нам необходимо предпринять решительные шаги в транспортном секторе. Расширение метро, внедрение электробусов и развитие велоинфраструктуры помогут сократить выбросы, улучшить качество воздуха и сделать города более комфортными для жизни», — отметил М.Бабаев.

Он подчеркнул, что в Азербайджане уже активно внедряются электромобили, автобусы на альтернативном топливе, электрифицируется железнодорожная система и расширяется сеть метро. Особое внимание уделяется проекту Генплана Баку, который предусматривает создание «зеленой» столицы с цифровыми решениями для оптимизации транспортных потоков и снижения заторов. Кроме того, по его словам, новые «умные города» строятся в Зангилане, Агдаме, в целом в Карабахе и Восточном Зангезуре, где применяются современные технологии низкоуглеродного развития.

Президент COP29 также напомнил о «Бакинской декларации по устойчивым и здоровым городам», подписанной более чем 50 странами и 100 городами. Она предусматривает координацию действий правительств, местных властей и бизнеса в сферах транспорта, строительства, финансов и здравоохранения.

«Мы хотим, чтобы устойчивая урбанизация оставалась в центре климатической повестки, и именно поэтому мы создали Бакинскую коалицию по городским климатическим действиям», — сказал М.Бабаев.