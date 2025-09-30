Президент Ильхам Алиев: Азербайджан и Италия на протяжении многих лет поддерживали друг друга как надежные партнеры

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Политика Материалы 30 сентября 2025 20:18 (UTC +04:00)
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики

Ляман Зейналова
БАКУ /Trend/ - Азербайджанская нефть занимает первое место в нефтяном балансе Италии, азербайджанский газ – второе место. То есть это сотрудничество также свидетельствует о крепком партнерстве.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в заявлении для прессы с Президентом Италии Серджо Маттареллой.

«На протяжении многих лет мы поддерживали друг друга как надежные партнеры. Без искренних отношений, без взаимной веры реализация этих проектов была бы невозможной», - добавил глава государства.

