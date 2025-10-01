Mastercard назначила нового генерального менеджера в Турции и Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Компания Mastercard объявила о кадровых перестановках в региональном руководстве, сообщает Trend.

Генеральный менеджер Mastercard в Турции и Азербайджане Авшар Гюрдаль назначен вице-президентом по развитию бизнеса в регионе APMEA (Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа, Ближний Восток и Африка).

Его место на посту генерального менеджера в Турции и Азербайджане займет Онур Файдачи, ранее занимавший должность заместителя генерального менеджера по управлению взаимоотношениями с клиентами.

С 1 октября Файдачи будет курировать операционную деятельность и показатели работы на двух рынках, сосредоточившись на реализации стратегических приоритетов компании.

В новой должности Гюрдаль будет отвечать за разработку и внедрение стратегии в регионе Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки, включая оценку инвестиционных возможностей и управление аналитическими функциями.