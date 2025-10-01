Начался 3-й день Бакинской недели климатических действий (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Начался 3-й день Бакинской недели климатических действий (Baku Climate Action Week).

Как сообщает Trend, сегодня выступят Президент COP29, представитель Президента Азербайджанской Республики по вопросам климата Мухтар Бабаев, министр сельского хозяйства Азербайджанской Республики Меджнун Мамедов и другие официальные лица.

На мероприятии будут обсуждаться такие темы, как сельское хозяйство и продовольственная безопасность в условиях изменения климата, климатические технологии, а также региональное устойчивое управление водными ресурсами.

Отметим, что в 2024 году председательство COP29 успешно провело первую Бакинскую неделю климатических действий в партнёрстве с Лондоном — как аналогичное событие по мобилизации всего общества накануне COP29 в ноябре 2024 года.

