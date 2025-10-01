ЕБРР об инвестициях в проекты в Азербайджане за 30 лет

БАКУ /Trend/ - Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) за последние 30 лет инвестировал около 3,6 миллиарда евро в 200 проектов в Азербайджане.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель директора банка по облигациям, Центральной Азии, Кавказу и Турции Михаил Гречико на мероприятии ЕБРР, посвященном размещению облигаций на БФБ, .

Он отметил, что ЕБРР является одним из крупнейших инвесторов в Азербайджане: «За последние 30 лет мы инвестировали около 3,6 миллиарда евро в 200 проектов в Азербайджане, охватывающих разные сферы - возобновляемую энергетику, инфраструктуру и энергетику. Например, это солнечная электростанция вместе с Masdar, ветряная электростанция вместе с ACWA Power и другие проекты».

«Я очень рад, что сегодня мы добавляем новую веху в этот список достижений. На этот раз мы делаем шаг в финансовом секторе страны, ведь рынки капитала и финансовый сектор являются одними из стратегических столпов нашей стратегии в Азербайджане. В рамках этой инициативы мы поощряем инвестиции, поддерживаем зеленые проекты, инклюзивное финансирование, оказываем помощь малому и среднему бизнесу, а также активно сотрудничаем с регулирующими органами, включая Центральный банк Азербайджана. Благодаря этому мы добились значительных успехов, особенно в последние годы — в развитии местного регулирующего рынка, выпуске облигаций на внутреннем рынке и поддержке реформ регулирования производных финансовых инструментов».

Официальный представитель ЕБРР подчеркнул, что банк совместно с Центральным банком Азербайджана завершил работу по развитию денежного рынка: «Мы также активно продвигаем зеленую повестку совместно с Центральным банком. В прошлом году, во время мероприятий COP в Баку, мы провели серию мастер-классов, которые помогли местным банкам улучшить управление климатическими рисками».

«Таким образом, рынки капитала остаются одним из главных приоритетов нашей стратегии. Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Уверен, что эта сделка по размещению облигаций ЕБРР откроет путь для будущих выпусков», - добавил он.