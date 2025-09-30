Закир Гасанов выразил соболезнования пакистанской стороне

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджанской Республики генерал-полковник Закир Гасанов выразил соболезнования председателю Объединенного комитета начальников штабов Исламской Республики Пакистан генералу Сахиру Шамшаду Мирзе.

Об этом Trend сообщили в минобороны.

В соболезновании говорится: «Глубоко опечален вестью о гибели и ранении группы военнослужащих Вооружённых сил Исламской Республики Пакистан в результате вероломного террористического акта, совершённого в городе Кветта провинции Белуджистан.

Да упокоит Всевышний души погибших, мы разделяем скорбь их близких, выражаем глубокие соболезнования их семьям. Да ниспошлет Всевышний исцеления раненым.

Аллах ряхмят элясин!»

