Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Общество

Ведется расследование нарушений законодательства в НАНА в 2020-2023 годах - генпрокурор

Общество Материалы 1 октября 2025 15:34 (UTC +04:00)

Читайте Trend в

Фирая Нуризаде
Фирая Нуризаде
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Ведется тщательное расследование нарушений законодательства в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) в 2020-2023 годах.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам генеральный прокурор Кямран Алиев.

Он отметил, что по нескольким эпизодам уголовного дела ведется расследование.

"По имеющимся у меня данным, предварительное следствие по некоторым эпизодам уже завершено. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения", - сказал генпрокурор.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости