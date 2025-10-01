Ведется расследование нарушений законодательства в НАНА в 2020-2023 годах - генпрокурор

БАКУ /Trend/ - Ведется тщательное расследование нарушений законодательства в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) в 2020-2023 годах.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам генеральный прокурор Кямран Алиев.

Он отметил, что по нескольким эпизодам уголовного дела ведется расследование.

"По имеющимся у меня данным, предварительное следствие по некоторым эпизодам уже завершено. Уголовные дела направлены в суд для рассмотрения", - сказал генпрокурор.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!